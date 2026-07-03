(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "A Sumy sono in corso operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo. I russi hanno utilizzato bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha pubblicato alcune immagini che mostrano le conseguenze dell'attacco, tra cui la foto di una bambina a terra mentre i soccorritori tentano di rianimarla utilizzando un defibrillatore. Secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy, Oleg Grigorov, la piccola di 5 anni è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione, così come la madre. "È essenziale che i nostri partner facciano pressione sulla Russia affinché questo terrore abbia fine. Coloro a cui la Russia presterà ascolto sono, senza dubbio, gli Stati Uniti, altri paesi del G7 e del G20, e l'Europa. Dobbiamo ricordare che l'Europa dispone di strumenti che può utilizzare per fare pressione su questo aggressore - soprattutto sul suo settore energetico, sulla sua flotta petrolifera e sul suo sistema finanziario. Quegli strumenti devono essere utilizzati. Dobbiamo anche intraprendere ulteriori passi per rafforzare la nostra difesa, in primo luogo la nostra difesa aerea", ha affermato Zelensky, dopo aver sottolineato che nell'ultima giornata "la Russia ha anche colpito Zaporizhzhia, dove un attacco con drone ha causato la morte di due persone e ferito altre sei, tra cui un bambino. Kharkiv è stata presa di mira da un drone Fpv nemico, causando feriti anche lì. Comunità nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk sono state anch'esse attaccate". (ANSA).