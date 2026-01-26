(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Ci sono questioni che devono essere preparate per il prossimo incontro. Le discussioni preliminari hanno indicato che le squadre si riuniranno nuovamente domenica. Sarebbe opportuno anticipare tale incontro". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sono necessari risultati concreti dalla diplomazia, affinché non si abbia l'impressione che anche i russi stiano utilizzando il processo negoziale per uno scopo molto cinico e brutale: respingere nuove misure di pressione contro la Russia che potrebbero effettivamente funzionare. E la pressione è necessaria", ha continuato Zelensky. (ANSA).