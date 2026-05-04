(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia su X " un regime di cessate il fuoco a partire dalle 00:00 della notte tra il 5 e il 6 maggio". "A oggi non c'è stata alcuna richiesta ufficiale rivolta all'Ucraina riguardo alla modalità di cessazione delle ostilità, di cui si parla nei social media russi", ha scritto in riferimento alla tregua annunciata dalla Russia in occasione del Giorno della Vittoria, l'8 e 9 maggio: "Riteniamo che la vita umana sia un valore incomparabilmente più grande della 'celebrazione' di qualsiasi anniversario. Nel tempo rimanente fino a quel momento, è realistico garantire che una tregua entri in vigore. Agiremo in modo reciproco a partire da quel momento". "È giunto il momento che i leader russi compiano passi concreti per porre fine alla loro guerra, se già il ministero della Difesa russo ritiene di non poter tenere una parata a Mosca senza la buona volontà dell'Ucraina", ha concluso Zelensky, in merito alla parata del 9 maggio a Mosca che quest'anno si terrà in tono minore, senza armamenti pesanti. (ANSA).