(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Il Ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha appena comunicato che l'attentatore di Kiev che ha aperto il fuoco sui civili è stato neutralizzato. Sono in corso accertamenti su tutte le circostanze. Al momento, sono confermate cinque vittime. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "Dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale con ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo l'assistenza necessaria. Quattro ostaggi sono stati liberati". "Ci aspettiamo un'indagine rapida", ha aggiunto. (ANSA).