(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - "L'Ucraina ha bisogno ora di intercettori Patriot e Iris-T dalle scorte che già avete e in cambio possiamo darvi i nuovi missili che l'Ucraina ha già ordinato, quando saranno prodotti. Non è una donazione, è uno scambio". Lo ha proposto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky agli alleati riuniti nel Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. "Voi ci date i missili di cui abbiamo bisogno adesso e in cambio ricevete missili più nuovi e migliori", ha spiegato, chiedendo agli Stati Uniti di "non ritardare" le consegne. "Sappiamo tutti che per i nuovi missili ci sono lunghe liste d'attesa. Ma a noi servono qui e ora, e voi avete bisogno di ricostituire i vostri arsenali", ha proseguito Zelensky illustrando la proposta. Secondo il presidente ucraino, lo scambio risolverebbe il problema urgente di Kiev e aiuterebbe gli alleati a dotarsi di nuovi missili per la propria difesa. "Credo che sia un accordo equo", ha aggiunto, chiedendo agli Stati Uniti, "se possibile", di sostenere l'Ucraina "di più". Zelensky ha ricordato che la Russia continua ad attaccare con droni Shahed a reazione, missili da crociera "e, cosa più pericolosa, missili balistici". "Il mondo ha abbastanza intercettori: li hanno l'America, alcuni Paesi europei e altri nostri partner nel mondo. E questi intercettori non dovrebbero restare nei magazzini", ha affermato. I danni dei missili balistici russi, ha avvertito, non riguardano solo le perdite ucraine o la posizione di Kiev nei negoziati di pace. Sono anche "una minaccia per tutti voi, perché ogni attacco russo riuscito rende la Russia più aggressiva". (ANSA).