(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Quasi ogni giorno" gli "attacchi brutali" della Russia in Ucraina "provocano morti e feriti", come quelli, avvenuti ieri sera, in cui sono rimaste uccise quattro persone nella regione di Dnipro: lo afferma stamane su X il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. "Altre 22 persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 11 anni", aggiunge il presidente ucraino. Zelensky riferisce inoltre che a Vinnytsia, a sud-ovest di Kiev, un drone russo ha colpito un edificio residenziale a più piani e sei persone sono rimaste ferite, mentre a Kharkiv "i russi hanno prima colpito un ipermercato di bricolage e articoli per la casa, per poi sferrare cinicamente un attacco doppio (double-tap) contro i soccorritori giunti sul posto", con "alcuni operatori dei servizi di emergenza sono rimasti feriti". "Nella notte sono stati inoltre colpiti una centrale termoelettrica, sottostazioni elettriche, miniere di carbone, impianti di stoccaggio del grano, centri commerciali e un hub logistico postale. Sono stati segnalati danni in nove regioni", ha aggiunto Zelensky. (ANSA).