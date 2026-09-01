(ANSA) - ROMA, 01 SET - In totale sono 12 le persone rimaste uccise, tra cui un cittadino indiano, e decine di altre quelle ferite negli attacchi russi che nella notte hanno colpito l'Ucraina. A fare il bilancio, in un post su X, è il presidente Volodymyr Zelensky. "La Russia pianifica sempre i suoi attacchi con l'obiettivo specifico di causare la massima distruzione possibile e di provocare danni alla popolazione - afferma - e ci riesce solo quando le capacità di difesa aerea sono insufficienti. Il numero delle vittime del terrorismo russo dipende direttamente da ogni nuovo pacchetto di aiuti". "Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando l'Ucraina a ricevere sistemi di difesa antimissile attraverso il programma Purl e le forniture bilaterali, ed è fondamentale che queste consegne aumentino in autunno" ha detto ancora Zelensky. "In molte città e comunità - ha riportato il presidente ucraino - le operazioni per far fronte alle conseguenze dell'attacco russo sono in corso dalla scorsa notte: quasi 350 soccorritori sono impegnati solo a Kiev e nella regione. Nell'attacco sono stati utilizzati numerosi droni a reazione e missili balistici. Purtroppo, edifici residenziali e infrastrutture civili sono stati danneggiati". Zelensky fa il punto della situazione: "A Boryspil, un normale edificio residenziale di cinque piani è stato danneggiato. Cinquanta persone sono state evacuate. Tutti i servizi essenziali sono stati ripristinati. Anche le attività commerciali sono state colpite. Complessivamente, 4 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite in città". "Dalla scorsa notte - ha detto ancora - sono continuati gli attacchi con bombe aeree guidate e droni contro Odessa e la regione. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità e si sta lavorando per ripristinare la corrente il più rapidamente possibile. Un valico di frontiera con la Romania è stato deliberatamente danneggiato, così come le infrastrutture per l'esportazione". "A Kiev - ha concluso - un attacco a un deposito ferroviario ha causato 7 morti. Anche le regioni di Kherson, Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv, Zhytomyr, Sumy e Dnipro sono state colpite". (ANSA).