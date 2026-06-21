(ANSA) - BIELLA, 21 GIU - "Sono stato aggredito da un estremista che avevo già denunciato per diffamazione sui social. Il soggetto urlava e minacciosamente avvicinava ripetutamente la propria testa alla mia; a quel punto l'ho allontanato, invitandolo ad assumere un comportamento più consono e mi sono allontanato per evitare ulteriori tensioni". Così il consigliere regionale in Piemonte Davide Zappalà (FdI), a proposito di un episodio avvenuto lo scorso sabato. Il fatto è avvenuto in via Italia a Biella ed è stato ripreso dalla telecamera di un negozio. A diffondere il video sui social Roberto Pietrobon, biellese ed esponente di Sinistra Italiana. Un video sotto il quale c'è stata una serie di accuse nei confronti di Zappalà, accusato di avere aggredito un cittadino. Viene ricostruito che un 53enne biellese si sarebbe avvicinato a Zappalà che era in compagnia di Cristiano Franceschini, esponente (FdI), per chiedere se davvero fosse stato denunciato per un commento scritto tempo fa su Facebook sul caso della "Bisteccheria d'Italia", quello in cui insieme a una serie di esponenti del partito avrebbe acquisito quote di una società per gestire il locale con Miriam Caroccia, figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva dalla Cassazione per reati con aggravante mafiosa. Il battibecco verbale sarebbe nato da lì. (ANSA).