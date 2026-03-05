(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Gli ultimi rinnovi contrattuali sono stati siglati senza la Cgil e "azzardo a dire che non è stata una scelta del governo ma della Cgil". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al forum ANSA, parlando della tornata contrattuale 2022-2024 ed accennando alla prossima per il triennio 2025-27. "Adesso non vorrei apparire troppo ottimista - ha detto -, però abbiamo già fatto due o tre incontri e devo dire che l'atteggiamento della Cgil oggi è molto più portato al dialogo. Quindi, diciamo che sono ottimista sulla possibilità di recuperare anche l'adesione della Cgil nel rinnovo. Lo ripeto, l'unione sindacale ha un suo valore". "Un impegno che questo governo si è preso - ha aggiunto - è quello di cercare di garantire continuità nei rinnovi contrattuali, recuperando i ritardi accumulati. Abbiamo stanziato nelle leggi di Bilancio 2023 e 2024 30 miliardi, che sono quelli che ci servono per gestire la tornata 22-24, 25-27, 28-30. Nel periodo che stiamo vivendo diciamo che sono una cifra molto importante. Vi do una cifra, dal 2022 al 2027 noi garantiremo a tutti i dipendenti pubblici degli incrementi che oscillano tra il 18 e il 20 per cento". (ANSA).