(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - "Ho avuto la prima rilevazione, che è ancora parziale, dove l'adesione allo sciopero da parte dei dipendenti pubblici è del 20%. È uno sciopero che viene fatto perché l'Italia sta andando bene, e quindi Landini deve scioperare perché deve protestare contro un Paese che sta recuperando credibilità internazionale". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine di una cerimonia all'Università di Genova commenta lo sciopero generale della Cgil. "È evidente che Landini, avendo aspirazione di diventare il capo dell'opposizione, quello che sta alla guida della rivolta sociale, ha bisogno di scioperare - dichiara Zangrillo - Lo sciopero è stato indetto da una delle tre sigle sindacali più importanti, la Cgil. Bisognerebbe chiedere a lui quali sono le ragioni dello sciopero, a me sfuggono". (ANSA).