(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Uno yacht di 20 metri ha preso fuoco nel tardo pomeriggio al largo di Jesolo, nel Veneziano, dove si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. E' accaduto a circa un centinaio di metri dal bagnasciuga. A bordo vi erano dieci persone che sono state fatte evacuare dalla Capitaneria di porto. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.20 e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto, stanno arrivando i vigili del fuoco della squadra del distaccamento Marittimo di Venezia, i sommozzatori del Nucleo regionale provenienti da Mestre e l'elicottero del Reparto volo di Venezia dotato di benna per effettuare sganci d'acqua dall'alto. (ANSA).