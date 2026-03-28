(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Il Pentagono sta valutando di schierare altri 10.000 soldati in Medio oriente. Se dovesse procedere gli Stati Uniti si potrebbero presto ritrovare con 17.000 truppe nell'area: non abbastanza per un'invasione, ma un numero sufficiente per il sequestro di parte del territorio, mettere al sicuro l'uranio iraniano e prendere il controllo di una delle isole di Teheran. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Donald Trump non ha ordinato il dispiegamento di truppe da terra preferendo per il momento la via diplomatica. (ANSA).