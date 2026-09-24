(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - L'amministrazione Trump ha avviato colloqui riservati con la Cina sul suo arsenale nucleare in rapida espansione in seguito ai dubbi sul rispetto da parte di Pechino sulla moratoria di test in vigore da trent'anni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le discussioni si sono svolte a margine di incontri multilaterali a Ginevra, New York e Casablanca. Durante gli incontri, gli Stati Uniti hanno sollecitato al Cina e rispondere delle accuse di aver condotto segretamente test nucleari a bassissima intensità. (ANSA).