(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Elon Musk ha ordinato il rallentamento di Starlink in Ucraina, imponendo un limite alla velocità di connessione alla rete satellitare e di fatto rendendo inutilizzabili alcuni droni offensivi. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Musk ne ha parlato con Donald Trump poco dopo che la notizia del rallentamento è divenuta pubblica. Secondo altre fonti del Wsj, Musk avrebbe invece parlato con vari funzionari all'interno della Casa Bianca, incluso Trump, prima di impartire l'ordine. (ANSA).