(ANSA) - WASHINGTON, 03 APR - Anche il secondo aereo da guerra Usa precipitato venerdì nel Golfo Persico è stato colpito dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, confermando quanto rivendicato da Teheran. Il pilota dell'A-10 Thunderbolt, noto come Warthog, è in salvo, mentre il jet non è stato abbattuto in territorio iraniano, hanno riferito fonti a conoscenza dei fatti. Il pilota del jet d'attacco bimotore e monoposto è riuscito a uscire dallo spazio aereo iraniano prima di catapultarsi. Gli Usa, nel frattempo, proseguono le ricerche del militare americano il cui aereo, un F-15E, è stato abbattuto sopra l'Iran. L'altro a bordo è stato già tratto in salvo. (ANSA).