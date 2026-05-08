(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAG - Apple e Intel hanno raggiunto un accordo preliminare per la produzione di alcuni chip per i dispositivi della società di Cupertino. Secondo il Wsj, i colloqui tra le due aziende, sostenuti dall'amministrazione Trump per riportare la produzione hi-tech negli Usa, sono in corso da oltre un anno e, in base ad alcune fonti, nei mesi scorsi è stata definita un'intesa formale. Non è ancora chiaro a quali prodotti Apple la produzione di Intel sarà rivolta: Apple commercializza oltre 200 milioni di iPhone all'anno, oltre a milioni di iPad e computer Mac. Di riflesso, Apple sale in Borsa dell'1,67%, mentre Intel segna un balzo del 12,65%. (ANSA).