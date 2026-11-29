(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Iran ha utilizzato i servizi di internet satellitare Starlink di SpaceX in attacchi contro le forze statunitensi, in seguito a raid condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E' quanto riferisce il Washington Post citando alcune fonti. Secondo il quotidiano - che riporta le dichiarazioni di due persone a conoscenza delle discussioni interne all'azienda - il patron di SpaceX, Elon Musk, è andato su tutte le furie dopo aver appreso di due utilizzi non autorizzati di Starlink, che il suo team ha ricondotto ad azioni dell'Iran contro le forze statunitensi. (ANSA).