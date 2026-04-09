(ANSA) - ROMA, 09 APR - Morte, malattia, catastrofi che raccontano un mondo sempre più in preda ai demoni dei conflitti e delle crisi ma anche storie di riscatto femminile, resistenza, resilienza e tradizioni nascoste. Sono le storie per immagini, toccanti e multiformi, che arrivano da fotogiornalisti e fotografi documentaristi sparsi in tutti gli angoli del pianeta e sono tra le vincitrici regionali del World Press Photo Contest 2026, "connecting the world to the stories that matter". Tra i premiati anche l'italiana Chantal Pinzi con il progetto "Farīsāt: Gunpowder's Daughters" che racconta le donne che sfidano una tradizione equestre marocchina storicamente maschile, rivendicando il proprio spazio nella cultura del Paese. Giovedì 23 aprile verranno annunciati online e durante una conferenza stampa dal vivo la World Press Photo of the Year e i due finalisti, in occasione dell'apertura della mostra principale World Press Photo Exhibition 2026 presso De Nieuwe Kerk, Amsterdam, Paesi Bassi. Dal 7 maggio al 29 giugno sarà al Palazzo delle Esposizioni di Roma. I vincitori dell'edizione 2026 rappresentano le migliori proposte tra le 57.376 fotografie presentate da 3.747 fotografi provenienti da 141 Paesi. (ANSA).