(ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Gli Usa faranno da mediatori nei negoziati a livello tecnico tra Ucraina e Russia del 10-11 novembre ad Abu Dhabi, portando avanti l'obiettivo del presidente Donald Trump "di porre fine alla guerra". Lo scrive in un post su X, l'inviato americano Steve Witkoff, secondo cui "le discussioni si concentreranno sugli assetti di sicurezza nel dopoguerra, sulla de-escalation, sugli interventi umanitari e sui passi successivi verso la pace. Inoltre, questa settimana a Bruxelles, i negoziatori americani incontreranno i rappresentanti di Francia, Germania, Gb, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina". (ANSA).