(ANSA-AFP) - KIEV, 06 SET - L'inviato statunitense Steve Witkoff ha affermato che sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei "compromessi" per porre fine a oltre quattro anni di guerra, dopo aver avuto colloqui sia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che con il presidente russo Vladimir Putin. "Sarà necessario che entrambe le parti facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso, e pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci", ha detto Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. "È molto difficile, ma siamo impegnati, ci teniamo e speriamo che tutto ciò porti a una soluzione diplomatica pacifica e di successo". (ANSA-AFP).