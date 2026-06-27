(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Spero nello stesso epilogo dello scorso anno". Parola del numero 1 Jannik Sinner al mondo dopo il successo su Norrie nel match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic: "È vero che è un'esibizione, ma queste partite aiutano a trovare la giusta condizione in vista di Wimbledon. Pensare a quello che è accaduto lo scorso anno e tornare qui è molto bello, però ora parliamo di un altro torneo: anno nuovo e altre difficoltà, anche se spero nello stesso epilogo". Sul prize money degli Slam hai qualcosa da dire? "Abbiamo parlato tanto di questo - afferma Sinner ne media day di Wimbledon - Sono qua per parlare di tennis". Poi Sinner risponde così ad una domanda sulla sua preparazione per 'combattere' il caldo: "Non puoi simulare al 100% quello che senti in una partita. Abbiamo fatto qualche cambiamento, ma non penso che siano grandi. Parliamo di piccoli dettagli. Siamo felici al momento di quello che stiamo facendo: è un processo lungo e non vedremo i risultati ora. Stiamo facendo il massimo. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Mi sento preparato". Giocherai alle 13.30 inglesi, ti sei preparato? "Da un anno so che giocherò alle 13.30 di lunedì. E' molto bello tornare sul Centrale - aggiunge Sinner - Ci sono già stato giovedì, quando non c'era nessuno e, forse, è ancora più bello. Ho visto il campo, tutto bello e pulito. Per me è stata una bella emozione, ma ogni anno è diverso e ha la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà". (ANSA).