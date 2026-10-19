(ANSA) - BEIT HANINA, 19 OTT - Il Programma alimentare mondiale (Wfp) ha annunciato di dover ridurre, a causa della carenza di mezzi, le proprie operazioni umanitarie a Gaza, diminuendo di 500 mila unità il numero di persone assistite ogni mese. L'organizzazione ha inoltre esortato la comunità internazionale a non "distogliere lo sguardo" dal territorio devastato dalla guerra. A causa di "carenze di finanziamenti, mezzo milione di persone perderà l'accesso agli aiuti" alimentari, ha dichiarato con rammarico l'agenzia dell'Onu in un comunicato. "Queste sono le scelte che dobbiamo compiere per garantire che le nostre risorse durino il più a lungo possibile". (ANSA).