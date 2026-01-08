(ANSA) - ROMA, 08 GEN - La cooperazione globale si sta dimostrando resistente anche se il multilateralismo continua ad affrontare forti venti contrari. E' la conclusione del Barometro della Cooperazione Globale 2026 che il Forum economico mondiale ha presentato a due settimane dal via dei lavori di Davos, secondo cui la cooperazione attuale è comunque "al di sotto del livello necessario per affrontare sfide economiche, di sicurezza e ambientali critiche. In un contesto geopolitico più complesso e incerto, un dialogo aperto e costruttivo è un fattore cruciale per identificare potenziali percorsi di collaborazione che favoriscano interessi condivisi". Giunto alla terza edizione, il Barometro della Cooperazione Globale 2026, sviluppato in collaborazione con McKinsey & Company, utilizza 41 metriche per valutare il livello di cooperazione a livello mondiale attraverso cinque pilastri: commercio e capitali; innovazione e tecnologia; clima e capitale naturale; salute e benessere; pace e sicurezza. (ANSA).