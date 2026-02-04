(di Giorgio Gosetti) (ANSA) - ROMA, 04 FEB - Due titoli hanno illuminato l'inizio della settimana sia per la qualità dei prodotti che per l'importanza dei soggetti. Non a caso il pubblico ha risposto con attenzione alla "prima" di GIULIO REGENI. TUTTO IL MALE DEL MONDO, puntuale inchiesta sulla vera storia dell'italiano massacrato in Egitto ormai 10 anni fa (ma la vicenda processuale è ancora in corso). Merito dell'accurato lavoro del regista Simone Manetti e di Fandango che ha accompagnato produzione e distribuzione del film. Ancor più eclatante è il risultato al box office dell'affettuoso e sorprendente ritratto FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO, un biopic convincente e delicato con la firma di Renato De Maria, l'interpretazione di Dario Aita, Simona Malato e Elena Radoninich che segue il percorso umano e artistico del musicista-scrittore dall'infanzia al successo e al lungo percorso di ricerca filosofica che lo rende anche oggi un protagonista unico. Da domani in sala: - HAMNET di Chloé Zhao con Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Freya Hannan-Mills, Sam Woolf, Laura Guest, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Jack Shalloo, Faith Delaney, Elliot Baxter, Zac Wishart, Hera Gibson, Eva Wishart, Noah Jupe. Dalla penna della scrittrice Maggie O'Farrell (che firma anche la sceneggiatura insieme alla regista) nasce un'appassionata e originale rilettura dell'enigmatica figura di William Shakespeare, raccontato nella sua dimensione più privata. Protagonista è in realtà la moglie del Bardo, che con lui cresce tre figli, compresi i due gemelli Judith e Hamnet. Quando quest'ultimo muore, la crisi attraversa drammaticamente la coppia e spinge il drammaturgo a sprofondare nel suo mondo artistico rischiando di giocarsi famiglia e vita. Forse da qui nasce l'ispirazione del personaggio di Amleto (al tempo Hamlet e Hamnet erano intercambiabili), ma il film guarda invece a Agnes, sua moglie e ne traccia un profilo certamente emozionante, non a caso premiato dai Golden Globes e sospinto verso l'Oscar. Ma attenzione a Paul Mescal (Shakespeare) perché è l'attore in vera ascesa. - AGATHA CHRISTIAN. DELITTO SULLE NEVI di Eros Puglielli con Christian De Sica, Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani, Nicolo' Rapisarda. Un anno dopo "Cortina Express" la nuova coppia da Cinepanettoni (Christian De Sica e Lillo) ritorna sulle piste da sci, passando in Val d'Aosta per una commedia gialla che punta al box office. L'ineffabile criminologo Christian va ospite della ricca famiglia Colman per il lancio di un gioco da tavolo con delitto facendo da testimonial. Quando il capofamiglia viene trovato morto, il gioco si fa pesante e il criminologo diventa investigatore con l'aiuto del brigadiere Lillo. La somiglianza con la serie "Knives Out" è tutto fuorché casuale sicché regista e attori si divertono un mondo nella popolare parodia. - ANACONDA di Tom Gormican con Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior, Ione Skye, Ben Lawson, Selton Mello, John Billingsley. Il cinema sul cinema paga sempre e quando commedia e action si fondono insieme il risultato è più che buono. Qui si tratta di due amici per la pelle che da sempre hanno il mito dell'horror movie degli anni '90 col serpentone omicida. Diventati adulti e inseriti nel mondo del cinema mettono in cantiere il remake di "Anaconda" nei veri luoghi della storia. Ma non hanno fatto i conti con la natura dell'Amazzonia. Douge Griff ne faranno le spese in prima persona e lo spettatore scopre con loro la vera natura della paura. - LAVOREREMO DA GRANDI di e con Antonio Albanese e con Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero, Francesco Brandi, Marianna Folli, Claudia Stecher, Alessandro Egger, Bebo Storti. Tutto in una notte: così si consuma la tragicomica follia di tre amici di lunga data e del figlio di uno di loro, appena uscito di galera. Beppe, Umberto, Gigi hanno alle spalle solo fallimenti ma reagiscono ciascuno in modo diverso. A far esplodere il loro precario equilibrio sono il ritorno a casa di Toni, il figlio di Umberto e un incidente d'auto che forse diventa omicidio stradale. In quella notte di paura e di viltà, ciascuno mostra il meglio e il peggio di sé come nelle più riuscite commedie all'italiana. Davanti e dietro la cinepresa Albanese prosegue un suo originale percorso. - IO + TE di Valentina De Amicis con Matteo Paolillo, Ester Pantano, Camilla Semino Favro, Eva Cela, Antonio De Matteo, Pia Lanciotti, Jacqueline Luna Parisi Di Giacomo. Il lato oscuro dei sentimenti, i pericoli delle relazioni tossiche, i rischi della differenza d'età vengono esplorati con coraggio e originalità da un'autrice che si affida a volti nuovi, compresa Ester Pantano, per raccontare una storia ordinaria che diventa straordinaria passando dalla passione al dramma. Mia ha 36 anni, un lavoro sicuro e una sete divorante di emozioni senza legami. Leo ne ha 10 di meno, è un sognatore e cerca la maturità attraverso l'amore. Quando però la scintilla diventa fuoco, tutto si rimette in gioco e può produrre pericolosi scossoni in entrambi. - L'INFILTRATA di Arantxa Echevarría con Carolina Yuste, Luis Tosar, Iñigo Gastesi, Diego Anido, Nausicaa Bonnín, Pepe Ocio, Víctor Clavijo, Pedro Casablanc, Jorge Rueda. Uno dei migliori film spagnoli dell'ultima stagione, ambientato nelle terre basche durante i giorni cupi dell'ETA secessionista. La giovane Aranzazu Berradre Marín (la storia è vera) è una poliziotta appena ventenne che accetta di infiltrarsi tra le frange più pericolose del partito armato e per otto anni ne condivide la battaglia per assicurare alla giustizia i leader più pericolosi. Ma è basca anche lei. Escono anche entro la fine della settimana: il bellissimo film nigeriano MY FATHER'S SHADOW di Akinola Davies (premiato a Cannes) e ambientato nei giorni roventi della crisi elettorale del 1993; il film-concerto STRAY KIDS - THE DOMINATE EXPERIENCE di Paul Dugdale e Farah Khalid che seguono la celebre K-Pop Band alla grande serata di Los Angeles. (ANSA).