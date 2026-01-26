(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - "Il presidente ha accettato di parlare con il suo Dipartimento per la Sicurezza Interna per garantire che il Minnesota Bureau of Criminal Apprehension sia in grado di condurre un'indagine indipendente, come avverrebbe normalmente. Il presidente ha anche accettato di esaminare la possibilità di ridurre il numero di agenti federali in Minnesota e di lavorare con lo stato in modo più coordinato sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione nei confronti dei criminali violenti": cosi' l'ufficio del governatore dem del Minnesota Tim Walz dopo la telefonata con Trump. (ANSA).