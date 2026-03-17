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(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Wall Street procede positiva con gli investitori che cercano di prevedere le potenziali implicazioni degli elevati prezzi del petrolio sull'inflazione. Seppur cauta, l'avanzata riflette la forte domanda per i titoli azionari e l'attesa che la crescita economica e i risultati trimestrali solidi continueranno. Il Dow Jones sale dello 0,34% a 47.106,31 punti, il Nasdaq avanza dello 0,58% a 22.5023,42 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,43% a 6.728,09 punti. (ANSA).