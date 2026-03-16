(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Wall Street avanza con l'accelerazione degli sforzi per consentire il flusso di idrocarburi nel Golfo Persico e con la speranza che le petroliere siano in grado di attraversare lo Stretto di Hormuz. Il Dow Jones sale dell'1,07% a 47.062,53 punti, il Nasdaq avanza dell'1,44% a 22.424,27 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,24% a 6.714,35 punti. Le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent sul transito di petroliere iraniane nello Stretto di Hormuz hanno spinto al ribasso le quotazioni del greggio, con il Wti in calo del 3,27% a 95,48 dollari al barile. I riflettori sono puntati sulla Fed che mercoledì renderà note le sue decisioni di politica monetaria. Donald Trump ha già chiesto al presidente Jerome Powell di ridurre i tassi "immediatamente". (ANSA).