- WASHINGTON, MAY 8 - Wall Street apre la seduta in territorio positivo e getta le basi, dopo la frenata di ieri, di aggiornare i nuovi record per i suoi indici dopo che i dati dell'occupazione di aprile hanno superato di gran lunga le previsioni: il Dow Jones sale dello 0,39%, a 49.791,69 punti, mentre il Nasdaq si porta a quota 25.961,25 (+0,60%). Bene anche l'S&P 500, a 7.371,08 punti (+0,46%). L'economia Usa ha creato lo scorso mese 115mila nuovi posti di lavoro, a fronte di previsioni a +62mila unità: la statistica, riferita dal Dipartimento del Lavoro, ha incluso anche la revisione al rialzo del dato di marzo a 185mila unità, contro le 178mila preliminari. La disoccupazione di aprile, invece, si è confermata al 4,3%, in linea con le stime degli analisti.