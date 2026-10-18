(ANSA) - TEL AVIV, 18 OTT - L'agenzia palestinese Wafa riporta che un secondo bambino è stato ucciso oggi dal fuoco israeliano a Gaza. Secondo una nota del ministero dell'istruzione di Hamas a Gaza si tratta di Tamer Soboh, di cui non viene riportata l'età, ucciso a ovest di Beit Lahiya, nel nord della Striscia. Si tratta del secondo minore la cui uccisione viene segnalata oggi a Gaza, dopo che stamattina è stata annunciata quella di Masak al-Dalu, una bambina di 7 anni, nei pressi del campo profughi al-Maghazi. Secondo Wafa, cinque palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco dell'Idf da questa mattina. Il portavoce dell'Idf afferma di star controllando i dettagli delle notizie riferite dai media palestinesi. (ANSA).