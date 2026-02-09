(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita". Così Lindsey Vonn in un post su Instagram commenta il suo incidente a Cortina. "Nelle gare di discesa la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere minima. Per soli 13 cm, il mio braccio destro si è agganciato alla porta, causando la caduta. Il crociato rotto e gli infortuni passati non vi hanno avuto nulla a che fare. Purtroppo, ho subito una frattura complessa della tibia che è stabile ma richiederà diversi interventi per essere riparata correttamente. (ANSA).