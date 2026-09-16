(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - "Oggi i nostri valori fondamentali vengono messi in discussione. Alcuni vogliono persino farci arretrare sui diritti delle donne. Riportarci a un'epoca in cui le donne erano cittadine di seconda classe". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. "Abbiamo lottato così duramente per la parità di trattamento, per le pari opportunità, per la parità salariale", ha aggiunto. "Le donne sono qui per restare. Difenderemo i nostri diritti. E continueremo a difendere i nostri valori ogni singolo giorno". (ANSA).