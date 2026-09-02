(ANSA) - BRUXELLES, 02 SET - "Voglio essere molto chiara, questo è stato un attacco con materiale militare portato avanti da un'operazione della Russia in territorio europeo. Non lo tolleriamo. Quest''intimidazione non funzionerà, l'Ue e la Nato sono uniti. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma la alzeremo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in una dichiarazione alla stampa con il segretario generale della Nato Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. (ANSA).