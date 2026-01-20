(ANSA) - STRASBURGO, 20 GEN - "Ottima discussione con gli amministratori delegati oggi a Davos. L'Europa ha tutte le risorse necessarie per attrarre investimenti. Dal capitale all'innovazione. Stiamo lavorando per mobilitarle appieno. Presto presenteremo un unico insieme di regole per consentire alle imprese di espandersi e crescere in tutta Europa: Eu Inc.". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Perché abbiamo bisogno di campioni europei per un mercato globale. Stiamo anche lavorando a un mercato dei capitali su larga scala, profondo e liquido, in grado di attrarre una vasta gamma di investitori. Un mercato dell'energia interconnesso e accessibile. E stiamo spostando la nostra attenzione sui settori ad alto valore aggiunto, dall'intelligenza artificiale alla difesa. Il mio messaggio è: l'Europa è il posto giusto per investire", scrive ancora von der Leyen. (ANSA).