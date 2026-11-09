(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - "Il presidente Zelensky ha chiesto il sostegno dei partner europei nei colloqui di pace e ovviamente noi lo abbiamo assicurato." Lo ha detto in conferenza stampa a Bucarest la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen spiegando come il principale tema dei colloqui ad Abu Dhabi "è far finire la guerra in Ucraina". "E voglio essere chiara, qualsiasi minima discussione sull'architettura di sicurezza europea può essere iniziata solo dopo un cessate il fuoco in Ucraina e in un format approrpiato, con i nostri alleati europei e della Nato", ha sottolineato. (ANSA).