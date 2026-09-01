BRUXELLES - "Questa mattina ho parlato con il cancelliere Merz per discutere dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia. Gli ho assicurato che l'Ue è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l'Ue unita nonostante questi atti gravi e sempre più intensi. Il governo tedesco ha adottato misure decise. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta chiara." Lo scrive su XUrsula von der Leyenspiegando che il dossier domani sarà sul tavolo dell'incontro con il segretario generale della NatoMark Rutte.

"Siamo uniti nella nostra determinazione a opporci all'aggressione russa. Scoraggeremo chiunque cerchi di minare la nostra libertà e la nostra sicurezza. LaRussia sta cercando di seminare sfiducia e paura nelle nostre società. Ma fallirà. E noi resteremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Domani discuterò dell'argomento con il Segretario generale della Nato Rutte. E la questione, comprese ulteriori sanzioni, sarà preparata dai ministri degli Esteri nella loro prossima riunione sotto la presidenza irlandese", aggiunge la presidente della Commissione europea.



