(ANSA) - CORK (IRLANDA), 03 LUG - "Sulla Cisgiordania noi condividiamo che la continua espansione di Israele è inaccettabile e la violenza usata per questa espansione è abominevole. La Commissione presto presenterà le opzioni" sulle restrizioni ai prodotti degli insediamenti. "Avevamo proposto dieci mesi fa le basi per la sospensione dell'accordo di partenariato con Israele che ma la proposta è rimasta sul tavolo. Molti Paesi hanno proposto di sanzionare il ministro Ben Gvir ma non è stato raggiunto il consenso. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in conferenza stampa con il primo ministro irlandese Michael Martin. Da parte dell'Ue, su come muoversi con Israele c'è stata "molta attività" ma in "Consiglio al momento non si fa alcun passo avanti verso una soluzione né si raggiunge un accordo su come procedere. La situazione sta peggiorando" ha detto ribadendo che quella dei due Stati è "l'unica soluzione praticabile". (ANSA).