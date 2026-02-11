(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "L'Ue deve concentrarsi con grande determinazione sull'apertura di opportunità di crescita e nuovi mercati per le nostre aziende. Abbiamo bisogno di un commercio più affidabile e basato su regole con partner che condividono i nostri stessi principi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo sulla competitività. Dopo gli ultimi accordi siglati con India e Mercosur "altri sono in arrivo con l'Australia, la Thailandia, le Filippine e gli Emirati Arabi Uniti", ha ricordato, indicando che questa è la via europea per "raggiungere l'indipendenza". "Il momento dell'indipendenza dell'Europa è adesso", ha sottolineato. La leader tedesca ha ricordato che nel 2025 l'Ue ha "concluso accordi commerciali con Messico, Indonesia e Svizzera". Solo il mese scorso "ho firmato il nostro accordo commerciale con il Mercosur, una svolta dopo 25 anni di negoziati. E due settimane fa ero in India per firmare il più grande accordo di libero scambio di sempre. La madre di tutti gli accordi. Un mercato di 2 miliardi di persone. Il 25% del Pil globale" che garantirà all'Europa "un accesso unico alla grande economia in più rapida crescita: un chiaro vantaggio di "pionierismo" per le nostre imprese", ha aggiunto. (ANSA).