(ANSA) - BRUXELLES, 01 AGO - La gestione della crisi migratoria a Ceuta dimostra "perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Abbiamo un sistema solido, ma deve essere ulteriormente rafforzato. Dobbiamo rimanere vigili in ogni punto di ingresso critico e mantenere uno stretto coordinamento tra tutte le autorità". Lo scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un post su X in cui afferma che l'Ue ha bisogno di "bisogno di un processo di apprendimento dagli errori commessi per migliorare la nostra resilienza europea". "La Commissione - aggiunge - ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento. Ho ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria". (ANSA).