(ANSA) - BRUXELLES, 06 OTT - "Complessivamente, le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran Stiamo tutti subendo l'impatto degli aumenti dei costi" dell'energia. E la situazione potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Dobbiamo quindi agire subito. Per proteggere chi ne ha più bisogno". Lo ha detto Ursula von Leyen intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera annunciando il lancio di "una nuova task force per aggregare la domanda" in Europa. "L'abbiamo già fatto in passato. Quando la Russia ha cercato di ricattarci, abbiamo riunito gli acquirenti europei", ha sottolineato. Sull'emergenza energetica "nel breve termine dobbiamo sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate". "Il nostro ruolo è fornire agli Stati membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, abbiamo introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato. Il sostegno deve essere mirato: nessuna aiuto generalizzato, perché aumenterebbe comporterebbe costi enormi. ma un sostegno mirato ed efficace per chi ne ha davvero bisogno", ha detto. (ANSA).