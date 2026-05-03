(ANSA) - EREVAN, 03 MAG - "La libertà di stampa è uno dei pilastri della democrazia. E l'Ue tutela ciò che conta, compreso il diritto di ricevere informazioni indipendenti e affidabili. La legge europea sulla libertà dei media - Media Freedom Act, ndr - contribuisce a garantire la sicurezza dei giornalisti e delle fonti, rafforza l'indipendenza editoriale e protegge le organizzazioni mediatiche da indebite interferenze o intimidazioni legali. Oggi, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, ribadiamo il nostro dovere di sostenere e proteggere i giornalisti affinché possano svolgere il loro lavoro senza subire pressioni, intimidazioni o danni". Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. (ANSA).