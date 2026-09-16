(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - "Dobbiamo ripensare urgentemente le nostre partnership. Quindi, vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Ue". Lo ha detto Ursula von der Leyen rivolgendosi al premier canadese Mark Carney nel discorso sullo Stato dell'Unione. "Uniremo volontariamente le nostre forze. Passeremo dal Ceta a un' 'Alleanza per il futuro' per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica". "Questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune", ha aggiunto von der Leyen. (ANSA).