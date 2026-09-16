(ANSA) - STRASBURGO, 16 SET - "Le profonde sofferenze a Gaza e la violenza incontrollata dei coloni in Cisgiordania hanno profondamente colpito gli europei. La decisione del governo israeliano di portare avanti il progetto illegale di insediamento E1 è inaccettabile. L'anno scorso ho esortato l'Europa ad agire, proponendo una serie di misure. È doloroso per molti europei che gli Stati membri non siano riusciti a raggiungere le maggioranze necessarie per una risposta unitaria. Alcuni Stati membri hanno già intrapreso iniziative in tal senso. Altri stanno valutando di farlo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen allo Stato dell'Unione. (ANSA).