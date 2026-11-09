(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - "L'Ue sarà presente insieme ai nostri partner ai colloqui di Abu Dhabi di questa settimana". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio sui social, riferendo di una telefonata avuta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla vigilia della sua visita nella regione del Mar Nero. "Abbiamo discusso degli sforzi di pace in corso e dei colloqui di Abu Dhabi di questa settimana, ai quali l'Ue sarà presente insieme ai nostri partner", ha scritto von der Leyen. "Oggi inizio una visita nella regione del Mar Nero", ha ricordato. (ANSA).