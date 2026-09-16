(ANSA) - STRASBURGO, 16 SET - "Tutte le nostre frontiere esterne sono frontiere europee. Vorrei quindi rivolgermi direttamente al popolo spagnolo La frontiera di Ceuta è una frontiera europea. Perché Ceuta è Spagna. Ceuta è Europa. E l'Europa sarà al vostro fianco". Lo ha detto Ursula von der Leyen nello Stato dell'Unione. "Gli eventi di quest'estate dimostrano che i nostri strumenti devono evolversi - soprattutto per le situazioni di emergenza. Soprattutto in scenari in cui i movimenti di massa vengono orchestrati e strumentalizzati a fini politici. Ecco perché proporremo un nuovo Strumento europeo di risposta alle emergenze", ha aggiunto (ANSA).