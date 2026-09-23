(ANSA) - BRUXELLES, 23 SET - "L'Ungheria ha adottato misure importanti per rafforzare lo Stato di diritto e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. E le riforme danno i loro frutti. Oggi proponiamo di sbloccare 4,2 miliardi di euro e di riaprire le porte di Erasmus+ e di 'Horizon' agli studenti e ai ricercatori ungheresi: sono molto lieta che possano nuovamente beneficiare appieno delle opportunità offerte dalla nostra Unione". Lo afferma la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La Commissione Europea ha infatti proposto oggi al Consiglio di revocare le misure di salvaguardia adottate nel 2022 nei confronti dell'Ungheria ai sensi del regolamento sulla condizionalità, in quanto ritiene che l'Ungheria abbia risolto le violazioni dello Stato di diritto che incidono sul bilancio dell'Ue. Se approvata dal Consiglio, la proposta ripristinerebbe 4,2 miliardi di euro di impegni sospesi nell'ambito della politica di coesione e ripristinerebbe l'accesso ai programmi Erasmus+ e Horizon Europe per studenti e ricercatori delle università gestite da fondazioni ungheresi di interesse pubblico. "La Commissione ha valutato le misure correttive notificate dall'Ungheria il 9 settembre 2026 e la loro attuazione, giungendo alla conclusione che l'Ungheria abbia risolto le carenze e le lacune precedentemente individuate in settori quali gli appalti pubblici, il quadro anticorruzione, i rischi di conflitto di interessi e l'efficacia dell'azione penale", si legge in una nota. (ANSA).