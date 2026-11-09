(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - "I cieli sopra il Mar Nero si sono oscurati con attacchi di droni contro navi commerciali al largo delle vostre coste: marinai innocenti hanno perso la vita, altri risultano ancora dispersi in mare. Potete contare su una risposta unita dell'Ue. La sicurezza della navigazione nel Mar Nero va ripristinata. Aumenteremo la sorveglianza del Mar Nero, utilizzando il sistema satelittare Copernicus." Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in conferenza stampa in Romania annunciando, inoltre, un finanziamento aggiuntivo da dieci milioni di euro per la Romania per le attività di soccorso e recupero in mare. (ANSA).