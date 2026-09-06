(ANSA) - NUUK (GODTHÅB), 06 SET - "Il mio primo giorno in Groenlandia è giunto al termine. La bellezza naturale e i paesaggi mozzafiato che ho ammirato oggi dalla barca mi rimarranno impressi a lungo. Ma lo stesso vale per le cicatrici visibili del cambiamento climatico sulla calotta glaciale. Man mano che il ghiaccio si scioglie, vediamo emergere una nuova realtà. Nuove rotte commerciali, nuovi rischi per la sicurezza, nuove preoccupazioni ambientali". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "L'Ue e la Groenlandia affronteranno insieme questi cambiamenti. Oggi ho anche potuto rendermi conto delle dimensioni e dell'immensità della Groenlandia e del motivo per cui la nostra cooperazione in materia di connettività è così importante. Abbiamo anche avvistato la nave da ispezione Thetis della Marina Reale Danese, che pattuglia l'Atlantico settentrionale sotto il comando congiunto artico. Il loro servizio contribuisce a mantenere la sicurezza dell'Artico e della Groenlandia. Anche l'Ue è impegnata in questo obiettivo. Sarà un elemento centrale della nostra imminente strategia artica dell'Ue, che sarà presentata questo autunno", ha concluso. "E infine, ho visto Qoornoq. Un insediamento remoto che racchiude secoli di storia, con tracce delle antiche culture Inuit e dei coloni norvegesi. Un ricco patrimonio da custodire e preservare. Che primo giorno!". (ANSA).