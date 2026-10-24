(ANSA) - PADOVA, 24 OTT - Quattro ragazzini minorenni sono stati intercettati e bloccati dagli agenti della questura di Padova nell'ambito dei dispositivi di ordine pubblico per le manifestazioni previste per oggi. Due indossavano maschere di "Anonimous" e "Art The Clown", gli altri avevano i volti nascosti un passamontagna e un sottocasco. Negli zaini avevano tre confezioni di petardi. Stando a quanto fa sapere la Questura, i giovani sono stati intercettati prima che raggiungessero piazza Garibaldi, dove alle 11 era previsto il concentramento per il corteo dei genitori degli studenti. (ANSA).