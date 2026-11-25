(ANSA) - MONZA, 25 NOV - Un 45enne brianzolo è indagato per attività di mercenariato per aver combattuto in Ucraina nelle fila di una formazione non regolare, tra il 2023 e il 2025. La Digos di Monza ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di espatrio, disposta su richiesta di Monza. L'indagine, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, era partita nel 2025 dal monitoraggio di fonti aperte che riportavano la notizia della presunta cattura di un combattente italiano da parte delle forze militari russe sul territorio ucraino. I successivi riscontri investigativi sugli spostamenti dell'uomo hanno invece permesso di localizzarlo nella sua abitazione in Brianza, smentendo l'ipotesi della prigionia, ma raccogliendo gravi indizi sulla sua partecipazione retribuita al conflitto, attraverso ripetuti viaggi al fronte. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato un elmetto balistico, una mimetica e un giubbotto tattico con i distintivi della Legione Internazionale per la Difesa dell'Ucraina, oltre a due coltelli tattici, un'ottica da osservazione, una ricetrasmittente, un componente per arma da fuoco e diversi attestati di qualifica e formazione militare. All'indagato sono state inoltre ritirate in via cautelativa le armi legalmente detenute, cinque fucili e quattro pistole con relative munizioni, insieme al porto d'armi. (ANSA).