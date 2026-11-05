(ANSA) - PARIGI, 05 NOV - Un Airbus A320 in volo da Dublino a Roma è stato dirottato verso l'aeroporto francese di Évreux a causa di un allarme bomba. Lo ha riferito il governo francese. "Seguiamo la situazione in tempo reale come prevedono le procedure", ha fatto sapere Matignon, sede del governo francese, dopo l'annuncio che l'aereo - della linea irlandese Air Lingus, con arrivo previsto a Roma alle 10:30 - si dirigerebbe verso la base aerea di Evreux nel nord della Francia. Secondo Flightradar24, sito che consente di seguire in tempo reale gli aerei, l'apparecchio (volo EI402) non è ancora atterrato ma l'arrivo sarebbe imminente. Una decina di voli in Europa sono stati presi di mira da falsi allarmi bomba in settimana, 4 di queste allerte riguardavano voli Ryanair: uno da Manchester a Murcia, in Spagna, un Lisbona-Roma, un Dublino-Roma e un Dublino-Sofia. (ANSA).